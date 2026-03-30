Малкин возобновил тренировки в «Питтсбурге»

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин возобновил участие в тренировках «Питтсбурга» после травмы верхней части тела, сообщила пресс-служба НХЛ.

39-летний россиянин впервые вышел на лед 29 марта после трех игр регулярного чемпионата НХЛ, пропущенных из-за травмы.

Как уточнил главный тренер команды Дэн Мьюз, готовность нападающего к играм остается под вопросом, и пока не решено, отправится ли он на выездной матч с «Айлендерс», который запланирован на 31 марта.

В сезоне-2025/26 Малкин в 50 матчах набрал 52 (15+37) очка.

