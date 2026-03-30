Сегодня, 01:43

Малкин возобновил тренировки в «Питтсбурге»

Павел Лопатко

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин возобновил участие в тренировках «Питтсбурга» после травмы верхней части тела, сообщила пресс-служба НХЛ.

39-летний россиянин впервые вышел на лед 29 марта после трех игр регулярного чемпионата НХЛ, пропущенных из-за травмы.

Как уточнил главный тренер команды Дэн Мьюз, готовность нападающего к играм остается под вопросом, и пока не решено, отправится ли он на выездной матч с «Айлендерс», который запланирован на 31 марта.

В сезоне-2025/26 Малкин в 50 матчах набрал 52 (15+37) очка.

МАГАТЭ сообщило о прекращения работы завода тяжелой воды в иранском Хондабе
«Никогда не знаешь, когда все закончится». Овечкин после тысячи голов в НХЛ
Мирный житель пострадал при атаке украинского БПЛА в Белгородской области
ЧМ-2026 по футболу пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля
У «Торпедо» – безумный камбэк с 0:2, «Трактору» отменили две победных шайбы, а СКА Ларионова встал на краю пропасти. Что произошло в Кубке Гагарина 29 марта
СМИ сообщили об отключении света в Тегеране и ряде областей Ирана из-за атак США
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Разин — перед стартом плей-офф КХЛ
Анонс плей-офф КХЛ
«Юта» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Марченко сравнялся с Панариным по количеству периодов с 2+ очками за «Коламбус»

Кучеров пропускает вторую подряд игру из-за болезни
Положение команд
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 72 46 26 98
2 Айлендерс 74 42 32 89
3 Питтсбург 73 36 37 88
4 Коламбус 73 38 35 87
5 Филадельфия 72 36 36 84
6 Вашингтон 74 37 37 83
7 Нью-Джерси 72 37 35 76
8 Рейнджерс 74 30 44 69
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 74 45 29 98
2 Тампа-Бэй 72 45 27 96
3 Монреаль 72 41 31 92
4 Бостон 73 41 32 90
5 Оттава 73 38 35 86
6 Детройт 73 39 34 86
7 Торонто 74 31 43 75
8 Флорида 73 35 38 73
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 72 48 24 106
2 Даллас 73 44 29 99
3 Миннесота 74 41 33 94
4 Юта 74 38 36 82
5 Нэшвилл 73 34 39 77
6 Виннипег 73 31 42 74
7 Сент-Луис 72 31 41 73
8 Чикаго 73 27 46 67
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 73 41 32 86
2 Эдмонтон 74 37 37 83
3 Вегас 74 32 42 80
4 Лос-Анджелес 73 29 44 76
5 Сиэтл 72 32 40 75
6 Сан-Хосе 71 33 38 73
7 Калгари 73 31 42 70
8 Ванкувер 72 21 51 50
30.03 00:00 Тампа-Бэй – Нэшвилл - : -
30.03 00:00 Каролина – Монреаль - : -
30.03 00:00 Коламбус – Бостон - : -
30.03 02:00 Филадельфия – Даллас - : -
30.03 02:00 Нью-Джерси – Чикаго - : -
