Малкин возобновил тренировки в «Питтсбурге»
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин возобновил участие в тренировках «Питтсбурга» после травмы верхней части тела, сообщила пресс-служба НХЛ.
39-летний россиянин впервые вышел на лед 29 марта после трех игр регулярного чемпионата НХЛ, пропущенных из-за травмы.
Как уточнил главный тренер команды Дэн Мьюз, готовность нападающего к играм остается под вопросом, и пока не решено, отправится ли он на выездной матч с «Айлендерс», который запланирован на 31 марта.
В сезоне-2025/26 Малкин в 50 матчах набрал 52 (15+37) очка.
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|72
|46
|26
|98
|2
|Айлендерс
|74
|42
|32
|89
|3
|Питтсбург
|73
|36
|37
|88
|4
|Коламбус
|73
|38
|35
|87
|5
|Филадельфия
|72
|36
|36
|84
|6
|Вашингтон
|74
|37
|37
|83
|7
|Нью-Джерси
|72
|37
|35
|76
|8
|Рейнджерс
|74
|30
|44
|69
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|74
|45
|29
|98
|2
|Тампа-Бэй
|72
|45
|27
|96
|3
|Монреаль
|72
|41
|31
|92
|4
|Бостон
|73
|41
|32
|90
|5
|Оттава
|73
|38
|35
|86
|6
|Детройт
|73
|39
|34
|86
|7
|Торонто
|74
|31
|43
|75
|8
|Флорида
|73
|35
|38
|73
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|72
|48
|24
|106
|2
|Даллас
|73
|44
|29
|99
|3
|Миннесота
|74
|41
|33
|94
|4
|Юта
|74
|38
|36
|82
|5
|Нэшвилл
|73
|34
|39
|77
|6
|Виннипег
|73
|31
|42
|74
|7
|Сент-Луис
|72
|31
|41
|73
|8
|Чикаго
|73
|27
|46
|67
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|73
|41
|32
|86
|2
|Эдмонтон
|74
|37
|37
|83
|3
|Вегас
|74
|32
|42
|80
|4
|Лос-Анджелес
|73
|29
|44
|76
|5
|Сиэтл
|72
|32
|40
|75
|6
|Сан-Хосе
|71
|33
|38
|73
|7
|Калгари
|73
|31
|42
|70
|8
|Ванкувер
|72
|21
|51
|50
|30.03
|00:00
|Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|30.03
|00:00
|Каролина – Монреаль
|- : -
|30.03
|00:00
|Коламбус – Бостон
|- : -
|30.03
|02:00
|Филадельфия – Даллас
|- : -
|30.03
|02:00
|Нью-Джерси – Чикаго
|- : -
