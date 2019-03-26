Малкин возобновил тренировки на льду

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин вернулся к тренировкам на льду, сообщает в своем Твиттере журналист официального сайта НХЛ Уэс Кросби.

Sullivan: Malkin and Ruhwedel skated this morning with Ty Hennes. They're progressing.



Letang is status quo.



Maatta participated fully today. He "will more than likely" be a game-time decision for Friday. #Pens – Wes Crosby (@OtherNHLCrosby) 26 марта 2019 г.

Также вернулся к тренировкам на льду защитник Чад Руведел. В состоянии обоих игроков есть прогресс. В состоянии защитника Криса Летанга изменений нет. Другой защитник Олли Мяяття тренировался в общей группе. Решение о его участии в матче с "Нэшвиллом" 30 марта будет принято накануне игры.

Напомним, Малкин получил травму верхней части тела в матче с "Сент-Луисом" (1:5), когда его атаковал Роберт Бортуццо. Из-за этого россиянин не участвовал в последних матчах "Пингвинов".

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