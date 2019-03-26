22:50 26 марта | Хоккей — НХЛ

Малкин возобновил тренировки на льду

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Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин вернулся к тренировкам на льду, сообщает в своем Твиттере журналист официального сайта НХЛ Уэс Кросби.

 

Также вернулся к тренировкам на льду защитник Чад Руведел. В состоянии обоих игроков есть прогресс. В состоянии защитника Криса Летанга изменений нет. Другой защитник Олли Мяяття тренировался в общей группе. Решение о его участии в матче с  "Нэшвиллом" 30 марта будет принято накануне игры.

Напомним, Малкин получил травму верхней части тела в матче с "Сент-Луисом" (1:5), когда его атаковал Роберт Бортуццо. Из-за этого россиянин не участвовал в последних матчах "Пингвинов".

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https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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