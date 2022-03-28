Малкин вошел в десятку лучших европейских бомбардиров в истории НХЛ
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 4 очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (11:2).
35-летний россиянин оформил хет-трик и сделал результативную передачу. Таким образом, Малкин набрал 1136 (440+696) очков в 970 матчах лиги и вышел на десятое место среди лучших европейских бомбардиров НХЛ, обогнав словака Мариана Хоссу (1134 очка).
Лидером среди европейцев является чех Яромир Ягр, который набрал 1921 (766+1155) очко в 1733 матчах.
|
Игрок
|
Страна
|
И
|
О (Г+П)
|
1. Яромир Ягр
|
Чехия
|
1733
|
1921 (766+1155)
|
2. Теему Селянне
|
Финляндия
|
1451
|
1457 (684+773)
|
3. Александр Овечкин
|
Россия
|
1262
|
1398 (772+626)
|
4. Яри Курри
|
Финляндия
|
1251
|
1398 (601+797)
|
5. Матс Сундин
|
Швеция
|
1346
|
1349 (564+785)
|
6. Петер Штястны
|
Словакия
|
977
|
1239 (450+789)
|
7. Сергей Федоров
|
Росси
|
1248
|
1179 (483+696)
|
8. Даниэль Альфредссон
|
Швеция
|
1246
|
1157 (444+713)
|
9. Никлас Лидстрем
|
Швеция
|
1564
|
1142 (264+878)
|
10. Евгений Малкин
|
Россия
|
970
|
1136 (440+696)
|
11. Мариан Хосса
|
Словакия
|
1309
|
1134 (525+609)
|28.03
|01:00
|
Миннесота – Колорадо
|3 : 2 ОТ
|28.03
|01:00
|
Нэшвилл – Филадельфия
|5 : 4
|28.03
|02:00
|
Виннипег – Аризона
|2 : 1 ОТ
|28.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Монреаль
|3 : 2 Б
|28.03
|02:00
|
Торонто – Флорида
|5 : 2