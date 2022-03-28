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Сегодня, 05:48

Малкин вошел в десятку лучших европейских бомбардиров в истории НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Евгений Малкин.
Фото Global Look Press

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 4 очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (11:2).

35-летний россиянин оформил хет-трик и сделал результативную передачу. Таким образом, Малкин набрал 1136 (440+696) очков в 970 матчах лиги и вышел на десятое место среди лучших европейских бомбардиров НХЛ, обогнав словака Мариана Хоссу (1134 очка).

Лидером среди европейцев является чех Яромир Ягр, который набрал 1921 (766+1155) очко в 1733 матчах.

Игрок

Страна

И

О (Г+П)

1. Яромир Ягр

Чехия

1733

1921 (766+1155)

2. Теему Селянне

Финляндия

1451

1457 (684+773)

3. Александр Овечкин

Россия

1262

1398 (772+626)

4. Яри Курри

Финляндия

1251

1398 (601+797)

5. Матс Сундин

Швеция

1346

1349 (564+785)

6. Петер Штястны

Словакия

977

1239 (450+789)

7. Сергей Федоров

Росси

1248

1179 (483+696)

8. Даниэль Альфредссон

Швеция

1246

1157 (444+713)

9. Никлас Лидстрем

Швеция

1564

1142 (264+878)

10. Евгений Малкин

Россия

970

1136 (440+696)

11. Мариан Хосса

Словакия

1309

1134 (525+609)
Евгений Малкин
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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