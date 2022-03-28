Малкин вошел в десятку лучших европейских бомбардиров в истории НХЛ

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 4 очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (11:2).

35-летний россиянин оформил хет-трик и сделал результативную передачу. Таким образом, Малкин набрал 1136 (440+696) очков в 970 матчах лиги и вышел на десятое место среди лучших европейских бомбардиров НХЛ, обогнав словака Мариана Хоссу (1134 очка).

Лидером среди европейцев является чех Яромир Ягр, который набрал 1921 (766+1155) очко в 1733 матчах.