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Малкин вернется в состав «Питтсбурга» после длительного отсутствия

19:46
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин вернется в состав команды на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии». Об этом объявил главный тренер «Пингвинов» Майк Салливан, сообщает The Score.

Россиянин пропустил последние 23 матча команды. Некоторое время он тренировался индивидуально и набирал форму.

В 29 матчах сезона Малкин набрал 24 (8+16) очка. Перед тем, как 16 марта в матче с «Бостоном» (1:2) получить травму, россиянин набирал очки в восьми играх подряд.

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