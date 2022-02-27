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Сегодня, 01:15

Малкин в матче с «Рейнджерс» забросил восьмую шайбу в сезоне

Сергей Разин
корреспондент

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

35-летний россиянин забросил шайбу на 46-й минуте и открыл счет в матче.

На данный момент на счету Малкина 19 (8+11) очков в 18 матчах сезона.

Евгений Малкин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Питтсбург Пингвинз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 51 36 15 76
2 Рейнджерс 51 33 18 71
3 Питтсбург 53 31 22 70
4 Вашингтон 54 28 26 65
5 Коламбус 52 27 25 55
6 Айлендерс 47 19 28 46
7 Филадельфия 52 16 36 42
8 Нью-Джерси 52 18 34 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 53 35 18 75
2 Тампа-Бэй 50 33 17 72
3 Торонто 51 33 18 70
4 Бостон 51 30 21 64
5 Детройт 52 23 29 52
6 Оттава 50 19 31 43
7 Баффало 53 16 37 40
8 Монреаль 52 12 40 31
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 52 38 14 80
2 Сент-Луис 51 31 20 68
3 Миннесота 49 31 18 65
4 Нэшвилл 52 30 22 64
5 Даллас 51 28 23 59
6 Виннипег 52 22 30 53
7 Чикаго 53 19 34 46
8 Аризона 52 14 38 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 50 30 20 66
2 Лос-Анджелес 52 28 24 63
3 Вегас 52 29 23 62
4 Эдмонтон 52 29 23 61
5 Анахайм 54 25 29 59
6 Ванкувер 53 25 28 56
7 Сан-Хосе 51 23 28 52
8 Сиэтл 54 16 38 37
Результаты / календарь
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27.02 03:00
Оттава – Монреаль
 - : -
27.02 03:30
Нэшвилл – Тампа-Бэй
 - : -
27.02 03:30
Детройт – Торонто
 - : -
27.02 06:00
Вегас – Колорадо
 - : -
27.02 06:00
Калгари – Миннесота
 - : -
27.02 06:00
Сан-Хосе – Бостон
 - : -
27.02 06:30
Лос-Анджелес – Айлендерс
- : -
27.02 21:00
Каролина – Эдмонтон
 - : -
27.02 22:00
Даллас – Баффало
 - : -
27.02 23:00
Чикаго – Сент-Луис
 - : -
27.02 23:59
Аризона – Виннипег
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 51 75
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 53 75
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 52 74
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 52 36
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 48 36
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 51 34
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 33 1.98
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 20 2.03
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

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