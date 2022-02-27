Малкин в матче с «Рейнджерс» забросил восьмую шайбу в сезоне

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». 35-летний россиянин забросил шайбу на 46-й минуте и открыл счет в матче. На данный момент на счету Малкина 19 (8+11) очков в 18 матчах сезона. HE WILL BE FIRE ?



Evgeni Malkin extends his point streak to five games with this power-play tally (3G-3A). Of Geno's eight goals this season, five of them have come on the man advantage. pic.twitter.com/egX9R78idA — Pittsburgh Penguins (@penguins) February 26, 2022