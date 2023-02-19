Малкин в матче с «Нью-Джерси» забросил 20-ю шайбу в сезоне

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».

36-летний россиянин забросил шайбу на четвертой минуте, реализовав большинство, и открыл счет в этой встрече.

На данный момент на счету Малкина 55 (20+35) очков в 55 матчах сезона.