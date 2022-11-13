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Сегодня, 05:12

Малкин в матче с «Монреалем» забросил седьмую шайбу в сезоне

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

36-летний россиянин забросил шайбу на 44-й минуте и сделал счет 3:2.

На данный момент Малкин набрал 16 (7+9) очков в 15 матчах сезона.

Евгений Малкин
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Питтсбург Пингвинз
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Нью-Джерси – Аризона
 4 : 2
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Торонто – Ванкувер
 3 : 2
13.11 03:30
Айлендерс – Коламбус
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