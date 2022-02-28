Малкин в матче с «Коламбусом» набрал 20-е очко в сезоне

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса». 35-летний россиянин отметился результативной передачей на Чеда Раведела. На данный момент Малкин набрал 20 (8+12) очков в 19 матчах сезона. Большую часть сезона форвард пропустил из-за травмы. RUDY! RUDY! RUDY! RUDY! pic.twitter.com/9Eom5JTEjA — Pittsburgh Penguins (@penguins) February 28, 2022