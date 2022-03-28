Малкин в матче с «Детройтом» оформил дубль

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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».

35-летний россиянин забросил шайбу на 28-й минуте и сделал счет 6:0. Малкин оформил дубль — ранее он забросил третью шайбу «Пингвинз».