Малкин в матче с «Баффало» забросил восьмую шайбу в сезоне

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

37-летний россиянин забросил на 20-й минуте в меньшинстве и открыл счет в матче.

На данный момент на счету Малкина 15 (8+7) очков в 13 матчах.