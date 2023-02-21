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Сегодня, 05:03

Малкин в матче против «Айлендерс» поучаствовал в массовой стычке. Удаления получили все игроки на льду

Сергей Разин
корреспондент
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«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречаются с «Питтсбургом».

В одном из эпизодов в конце второго периода завязалась массовая потасовка игроков, участие в ней принял форвард «Пингвинз» Евгений Малкин. По итогам все полевые игроки, находящиеся на льду, получили по две минуты штрафа, а Джейсон Закер и Росс Джонстон — дополнительные 10 минут.

Евгений Малкин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Питтсбург Пингвинз
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