Малкин – в лидерах гонки бомбардиров НХЛ

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, ставший автором победного гола в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Монреалем" (4:3 ОТ), сравнялся по количеству набранных очков с Коннором Макдэвидом из "Эдмонтона". Хоккеисты делят первую строчку гонки бомбардиров с 43 баллами.

В активе россиянина 16 голов и 27 передач, у канадца – 14 голов и 29 передач. Следом за ними идет одноклубник Малкина Сидни Кросби с 42 (26+16) очками, затем Владимир Тарасенко из "Сент-Луиса" – 39 (16+23).