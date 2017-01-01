11:12 | ХОККЕЙ — НХЛ

Малкин – в лидерах гонки бомбардиров НХЛ

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Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, ставший автором победного гола в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Монреалем" (4:3 ОТ), сравнялся по количеству набранных очков с Коннором Макдэвидом из "Эдмонтона". Хоккеисты делят первую строчку гонки бомбардиров с 43 баллами.

В активе россиянина 16 голов и 27 передач, у канадца – 14 голов и 29 передач. Следом за ними идет одноклубник Малкина Сидни Кросби с 42 (26+16) очками, затем Владимир Тарасенко из "Сент-Луиса" – 39 (16+23).

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Lexx Luger

давай женек, рви

18:02

Упёртый русский

А после Тарасенко пятым идет Панарин с 38 очками - чего не указали то? -----------------Евгений - молодчик!

12:37

Werewolf

А всего в первой семерке топов - 3 игрока пингвинов. Тоже интересный показатель )

12:21

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