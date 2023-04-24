Малкин уверен, что «Лос-Анджелес» выйдет в финал Кубка Стэнли
Хоккеист «Питтсбурга» Евгений Малкин считает, что «Лос-Анджелес» выйдет в финал Кубка Стэнли.
«Миннесота» зря отказалась от Кевина Фиалы, «Лос-Анджелес» будет в финале», — цитирует Малкина его жена Анна Кастерова в своем телеграм-канале.
«Миннесота» летом 2022 года рассталась с 25-летним нападающим Кевином Фиалой, обменяв его в «Лос-Анджелес» на защитника Брока Фэйбера и 19-й выбор на драфте.
В первом раунде плей-офф «Миннесота» играет с «Далласом», «Лос-Анджелес» - с «Эдмонтоном». Счет в обеих сериях на данный момент — 2:2.
Источник: Телеграм-канал Анны Кастеровой
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
|2 - 1
|
Вегас - Виннипег
|2 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|2 - 1
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 2
|1 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|2 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 1
|
Даллас - Миннесота
|2 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|3 - 1
Результаты / календарь
12.04
13.04
14.04
15.04
18.04
19.04
20.04
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
28.04
|15.04
|02:30
|
Коламбус – Баффало
|2 : 5
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|3 : 4
|24.04
|01:30
|
Миннесота – Даллас
|2 : 3
|24.04
|04:00
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|4 : 5 ОТ
Новости