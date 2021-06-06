Малкин усугубил травму колена в последнем матче регулярного чемпионата

Стали известны подробности травмы нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, сообщает The Athletic.

Россиянин получил травму еще 16 марта в матче регулярного чемпионата против «Бостона». Однако тогда обследование показало, что связки колена не были серьезно повреждены.

Нападающий усугубил травму в последнем матче регулярного чемпионата против «Баффало», который состоялся 8 мая.

Медицинский штаб пришел к выводу, что 34-летний россиянин сможет сыграть в плей-офф, но потом ему потребуется операция на правом колене.

«Питтсбург» вылетел в первом раунде, а Малкин набрал 5 (1+4) очков в 4 матчах.

Он уже перенес успешную операцию, которую провели хирурги из Окленда. Малкин, скорее всего, пропустит тренировочный лагерь команды в сентябре.