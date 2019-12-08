Национальный хоккейная лига определила лучших хоккеистов по итогам игрового дня регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт НХЛ.

Третьей звездой дня признан нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. В матче с «Детройтом» (5:3) россиянин набрал 3 (1+2) очка.

Второй звездой стал форвард «Тампы» Стивен Стэмкос. В игре против «Сан-Хосе» (7:1) он сделал дубль, а также отметился голевой передачей.

Первой звездой выбран нападающий «Каролины» Себастьян Ахо. В матче против «Миннесоты» (6:2) финн сделал хет-трик. Также на его счету две результативные передачи.

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