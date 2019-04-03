Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин тренируется в общей группе. Об этом в своем Твиттере сообщила журналист Шелли Андерсон. Она разместила видеофрагмент тренировки с участием россиянина.
Malkin at practice. pic.twitter.com/3GiC2E8ILH– Shelly Anderson (@_ShellyAnderson) 3 апреля 2019 г.
Напомним, Малкин получил травму верхней части тела в матче с "Сент-Луисом" (1:5), когда его атаковал Роберт Бортуццо. Из-за этого россиянин не участвовал в последних матчах "Пингвинов".
32-летний россиянин в текущем сезоне провел 66 матчей за "Питтсбург" в текущем сезоне и набрал 71 (21+50) очков. Также он достиг отметки в 1000 очков за карьеру.
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