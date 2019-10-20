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Малкин толкнул Флери во время интервью и обнял его. Видео

12:29

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в шутку подтолкнул своего бывшего партнера по команде Марка-Андре Флери, когда тот давал послематчевое интервью. Потом они обнялись.

Сейчас голкипер выступает за «Вегас». «Питтсбург» ранее проиграл «Вегасу» (0:3) в регулярном чемпионате НХЛ. Малкин и Флери вместе играли за «Питсбург» с 2006 по 2017 год.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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