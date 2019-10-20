Малкин толкнул Флери во время интервью и обнял его. Видео

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в шутку подтолкнул своего бывшего партнера по команде Марка-Андре Флери, когда тот давал послематчевое интервью. Потом они обнялись.

Evgeni Malkin is alive and showing Marc-Andre Fleury some love during his talk with @StormBuonantony. pic.twitter.com/uedg6J2J2K — Ryan Quigley (@RP_Quigs) October 20, 2019

Сейчас голкипер выступает за «Вегас». «Питтсбург» ранее проиграл «Вегасу» (0:3) в регулярном чемпионате НХЛ. Малкин и Флери вместе играли за «Питсбург» с 2006 по 2017 год.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков