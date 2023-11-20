Малкин сыграл по-футбольному в матче против «Вегаса» в НХЛ: видео

«Питтсбург» обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:0.

Во втором периоде встречи форвард «Пингвинз» Евгений Малкин потерял клюшку, но остался в чужой зоне и продолжил атаку команды, придержав шайбу по-футбольному и попытался отдать пас коньком.

В этой встрече 37-летний россиянин забросил свою 9-ю шайбу в сезоне и набрал 18 очков в 17 играх чемпионата-2023/24.