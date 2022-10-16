Малкин сыграет во втором звене «Питтсбурга», Василевский — в запасе «Тампы»

Стали известны составы «Питтсбурга» и «Тампы» на матч регулярного чемпионата НХЛ.

Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский остался в запасе, форвард Никита Кучеров в первом звене, зашитник Михаил Сергачев — во втором, форвард Владислав Наместников — в третьем. Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин выйдет во втором звене.

Матч «Питтсбург» — «Тампа» пройдет сегодня, 16 октября и начнется в 2.00 мск.