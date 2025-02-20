Малкин сыграет в ближайшем матче «Питтсбурга» против «Вашингтона»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин восстановился после травмы.

«Я точно сыграю в субботу, на сто процентов. Я ожидал, что буду играть в последней игре против «Рейнджерс», но это было немного рискованно. Потом у нас было десять дней перерыва, что помогло мне восстановиться на 100 процентов», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

38-летний россиянин получил травму верхней части тела 25 января в матче против «Сиэтла» (1:4). Форвард пропустил шесть игр.

В текущем сезоне Малкин провел 47 матчей, в которых набрал 34 (9+25) очка.