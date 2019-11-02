Малкин сыграет с «Эдмонтоном»
18:13
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона». Тренер «Пингвинов» подтвердил, что россиянин восстановился после травмы, сообщает Twitter «Пингвинз».
Media: «Is Geno good to go today?»— Pittsburgh Penguins (@penguins) November 2, 2019
Coach: «Good to go!»
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Встреча пройдет 2 ноября в 20.00 (мск). Ранее сообщалось, что 33-летний Малкин тренировался во втором звене вместе с Алексом Гальченюком и Патриком Хернквистом.
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