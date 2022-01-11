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Малкин сыграет против «Анахайма» и проведет первый матч в сезоне

11 января, 23:41
Евгений Малкин. Фото Global Look Press
Евгений Малкин. Фото Global Look Press
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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин выйдет на лед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма», сообщает официальный Twitter клуба. Это будет его первый матч в сезоне.

Малкин перенес операцию на правом колене в июне 2021 года. Из-за этого в нынешнем сезоне россиянин пока не играл.

Матч «Анахайм» — «Питтсбург» состоится 12 января. Начало в 06.00 по московскому времени.

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