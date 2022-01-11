Малкин сыграет против «Анахайма» и проведет первый матч в сезоне

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин выйдет на лед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма», сообщает официальный Twitter клуба. Это будет его первый матч в сезоне.

GENO'S BACK! @emalkin71geno will make his season debut tonight in Anaheim! pic.twitter.com/OEJShbq2T8 — Pittsburgh Penguins (@penguins) January 11, 2022

Малкин перенес операцию на правом колене в июне 2021 года. Из-за этого в нынешнем сезоне россиянин пока не играл.

Матч «Анахайм» — «Питтсбург» состоится 12 января. Начало в 06.00 по московскому времени.