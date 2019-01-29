Малкин стал третьим в списке игроков НХЛ с наихудшей полезностью

Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин разделил третье место в списке игроков, имеющих наихудший показатель полезности.

В игре с "Нью-Джерси" он отдал одну результативную передачу, она стала 599-й в его карьере. В этом матче он провел на льду 18 минут и 7 секунд, нанеся при этом один бросок в створ ворот и проведя два силовых приема. Его "плюс-минус" составил "-1".

В текущем сезоне, по этому показателю Малкин делит третье место с конца среди всех игроков НХЛ. Его общая полезность за 49 сыгранных встреч составляет "-20", столько же – у Эрика Гудбрэнсона из "Ванкувера". Хуже дела обстоят только у игроков "Флориды" – нападающего Джонатана Юбердо ("-23") и защитника Майка Мэтисона ("-21"). ​

Всего Малкин в текущем регулярном чемпионате НХЛ набрал 53 (14+39) очка по системе "гол+пас".