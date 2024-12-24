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Сегодня, 04:24

Малкин стал третьим игроком в истории «Питтсбурга», набравшим 500 очков в большинстве

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

38-летний россиянин в первом периоде оформил результативную передачу на гол Майкла Бантинга в численном преимуществе. Таким образом, Малкин набрал 500 (180+320) очков при игре в большинстве и стал третьим игроком «Пингвинз» с таким показателем. Больше только у Марио Лемье (701) и Сидни Кросби (571).

На данный момент на счету Малкина 29 (7+22) очков в 36 матчах сезона.

Евгений Малкин
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 37 23 14 49
2 Вашингтон 33 23 10 48
3 Каролина 33 21 12 43
4 Питтсбург 35 15 20 35
5 Филадельфия 34 15 19 34
6 Рейнджерс 34 16 18 33
7 Айлендерс 34 13 21 33
8 Коламбус 34 13 21 32
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 35 22 13 46
2 Торонто 35 21 14 44
3 Бостон 35 18 17 40
4 Тампа-Бэй 31 18 13 38
5 Оттава 34 18 16 38
6 Монреаль 33 14 19 31
7 Детройт 33 13 20 30
8 Баффало 34 11 23 26
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 36 25 11 51
2 Миннесота 34 20 14 44
3 Колорадо 36 21 15 42
4 Даллас 32 19 13 38
5 Юта 33 16 17 38
6 Сент-Луис 35 15 20 34
7 Нэшвилл 34 10 24 27
8 Чикаго 34 12 22 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 33 22 11 47
2 Эдмонтон 34 21 13 44
3 Лос-Анджелес 34 19 15 43
4 Ванкувер 33 16 17 39
5 Калгари 34 16 18 39
6 Сиэтл 36 15 21 32
7 Анахайм 32 13 19 30
8 Сан-Хосе 36 11 25 28
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