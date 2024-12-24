Малкин стал третьим игроком в истории «Питтсбурга», набравшим 500 очков в большинстве

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

38-летний россиянин в первом периоде оформил результативную передачу на гол Майкла Бантинга в численном преимуществе. Таким образом, Малкин набрал 500 (180+320) очков при игре в большинстве и стал третьим игроком «Пингвинз» с таким показателем. Больше только у Марио Лемье (701) и Сидни Кросби (571).

На данный момент на счету Малкина 29 (7+22) очков в 36 матчах сезона.