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Малкин стал первым россиянином, которого признали лучшим в Кубке Стэнли. Вспомним, как это было

18:59
Евгений Малкин. Фото nhl.com
Евгений Малкин. Фото nhl.com
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11 лет назад форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин стал первым российским игроком, получившим приз лучшему игроку Кубка Стэнли.

Малкин получил «Конн Смайт Трофи» в 2009 году. В 2018 году его успех повторил Александр Овечкин из «Вашингтона». Трофей вручается игроку, лучше других зарекомендовавшему себя в играх плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Россиянин показал лучшую результативность в плей-офф сезона-2008/09. В его активе 36 (14+22) очков в 24 играх. «Питтсбург» выиграл Кубок Стэнли, победив в финале «Детройт» (4-3).

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