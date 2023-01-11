Малкин стал первой звездой матча с «Ванкувером»

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (5:4).

Форвард сделал дубль и отдал две голевых передачи.

Второй звездой встречи стал Джейсон Зукер, на счету которого гол и результативный пас.

Третья звезда матча — вратарь «Пингвинз» Дастин Токарски, который отразил 18 из 19 бросков.