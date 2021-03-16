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Малкин стал первой звездой матча против «Бостона»

07:44
Евгений Малкин празднует гол в ворота «Бостона». Фото nhl.com
Евгений Малкин празднует гол в ворота «Бостона». Фото nhl.com
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин 16 марта был признан первой звездой матча регулярного сезона НХЛ против «Бостона» (4:1).

34-летний форвард набрал два (1+1) очка со встрече с «Брюинз».

В нынешнем сезоне НХЛ 34-летний россиянин провел 27 матчей, в которых набрал 22 (7+15) очков.

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