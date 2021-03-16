Малкин стал первой звездой матча против «Бостона»
07:44
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин 16 марта был признан первой звездой матча регулярного сезона НХЛ против «Бостона» (4:1).
34-летний форвард набрал два (1+1) очка со встрече с «Брюинз».
В нынешнем сезоне НХЛ 34-летний россиянин провел 27 матчей, в которых набрал 22 (7+15) очков.
Sid to Malkin. Money pic.twitter.com/6SInJPZyxj— SB Nation NHL (@SBNationNHL) March 16, 2021
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