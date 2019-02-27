Малкин стал четвертым россиянином, которому удалось в 11 сезонах забросить по 20 шайб

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин забросил победную шайбу в матче с "Коламбусом" (5:2), она стала для него 20-й в сезоне.

Уроженец Магнитогорска достиг этой отметки в 11-й раз за карьеру. До него подобными достижениями отмечались Вячеслав Козлов, Александр Овечкин и Сергей Федоров. На счету Козлова 11 подобных сезонов. Лидерство по этому показателю принадлежит Овечкину (14), Федоров забивал по 20 и более голов 13 раз.

На данный момент на счету Малкина 994 (390+604) очка в 841 матче в НХЛ. В текущем сезоне нападающий сыграл в 56 встречах, в которых забросил 20 шайб и отдал 44 результативные передачи.

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