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Сегодня, 04:21

Малкин сделал дубль в матче с «Ванкувером»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Евгений Малкин (слева).
Фото USA Today Sports

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

36-летний россиянин вывел свою команду вперед в середине второго периода — 4:3. Этот гол стал для него вторым в матче.

В первом периоде Малкин забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.

В сезоне-2022/23 у российского форварда 38 (14+24) очков в 40 матчах.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Питтсбург Пингвинз
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2 Нью-Джерси 40 25 15 53
3 Вашингтон 43 23 20 52
4 Рейнджерс 41 22 19 51
5 Питтсбург 39 20 19 46
6 Айлендерс 41 22 19 46
7 Филадельфия 41 16 25 39
8 Коламбус 39 12 27 26
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 40 32 8 68
2 Торонто 41 25 16 57
3 Тампа-Бэй 38 24 14 49
4 Баффало 38 20 18 42
5 Флорида 41 18 23 40
6 Детройт 38 16 22 39
7 Оттава 40 18 22 39
8 Монреаль 41 16 25 35
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 41 24 17 54
2 Виннипег 40 26 14 53
3 Миннесота 39 22 17 47
4 Нэшвилл 39 19 20 44
5 Колорадо 38 20 18 43
6 Сент-Луис 41 20 21 43
7 Аризона 39 13 26 31
8 Чикаго 39 10 29 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 42 27 15 56
2 Лос-Анджелес 44 24 20 54
3 Сиэтл 39 23 16 50
4 Калгари 41 19 22 46
5 Эдмонтон 42 21 21 45
6 Ванкувер 39 17 22 37
7 Сан-Хосе 41 12 29 32
8 Анахайм 41 12 29 28
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11.01 03:00
Баффало – Сиэтл
 - : -
11.01 03:00
Каролина – Нью-Джерси
 - : -
11.01 03:00
Питтсбург – Ванкувер
 - : -
11.01 03:00
Рейнджерс – Миннесота
 - : -
11.01 03:00
Тампа-Бэй – Коламбус
 - : -
11.01 03:00
Детройт – Виннипег
 - : -
11.01 03:30
Айлендерс – Даллас
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11.01 04:00
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Аризона – Сан-Хосе
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Эдмонтон

 40 62
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И Г
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Эдмонтон

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