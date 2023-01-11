Малкин сделал дубль в матче с «Ванкувером»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

36-летний россиянин вывел свою команду вперед в середине второго периода — 4:3. Этот гол стал для него вторым в матче.

В первом периоде Малкин забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.

В сезоне-2022/23 у российского форварда 38 (14+24) очков в 40 матчах.