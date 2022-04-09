Малкин сделал 700-ю голевую передачу за «Питтсбург». Он стал первым россиянином, который достиг этой цифры

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтон». Он помог партнеру по команде Брайану Расту открыть счет в начале матча.

Для Малкина эта передача стала 700-й в НХЛ. Также в активе 35-летнего россиянина 441 гол в 976 матчах. Он входит в десятку самых результативных действующих игроков лиги.

Напомним, что Малкин провел всю карьеру за «Питтсбург». В составе команды он выиграл три Кубка Стэнли.

Малкин - лучший ассистент в НХЛ в истории российского хоккея.