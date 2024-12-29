Малкин с супругой отписались друг от друга в соцсетях

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин и его жена Анна Кастерова отписались от страниц друг друга в социальных сетях.

Супруги уже долгое время не публикуют совместные фото. В ноябре на церемонии в честь 500 голов Малкина в НХЛ присутствовали его родители и сын, но не было жены хоккеиста.

Пара сыграла свадьбу в 2016 году и воспитывает сына Никиту.

В нынешнем сезоне 38-летний россиянин набрал 30 (7+23) очков в 37 матчах.