Малкин реализовал большинство в игре с «Коламбусом»

«Питтсбург» упрочил лидерство в матче регулярного чемпионата НХЛ. Счет стал 5:1 в середине третьего периода.

На 49-й минуте игры голом отметился российский нападающий Евгений Малкин. Он реализовал большинство. Эта шайба стала для него 12-й в текущем сезоне.