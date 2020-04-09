Малкин рассказал, почему он не вернулся в Россию во время паузы из-за коронавируса

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал, почему он после остановки сезона в НХЛ из-за коронавируса не вернулся в Россию.

— Вернуться на Родину? Пока не рассматривали, а потом уже авиасообщение закрылось. Было поздно уже рисковать. Не стали уже этим заниматься, у нас семья, ребенок. У меня есть квартира в Майами, поэтому удобно. Рядом с домом есть небольшой пляж, люди гуляют на улице, но все корректно соблюдают дистанцию, — сказал Малкин в прямом эфире Instagram с Тиной Канделаки.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 502 618 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 89 915 человек, выздоровело — 339 775.

По данным Роспотребнадзора на день 9 апреля в России всего зарегистрировано 10 145 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 79 летальных исходов, выздоровели 711 человек.

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