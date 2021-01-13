Малкин рассказал, что его мотивирует в новом сезоне НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин заявил, что хочет стать первым российским хоккеистом, четырежды выигравшим Кубок Стэнли.

«Я стану первым русским, выигравшим Кубок Стэнли четыре раза. Вот моя мотивация на данный момент. Мы часто общаемся между собой и знаем, что очень хотим победить Мы все очень сильно хотим выиграть Кубок еще раз. С каждым годом мы становимся старше, и никто не знает, как долго мы будем играть вместе — два года, может быть, три. Надеюсь, у меня не будет травм. Я отлично себя чувствую. Мы опять вместе. У нас есть шанс повести команду за собой, а у меня — быть одним из лидеров в этой группе», — приводит пресс-служба НХЛ слова Малкина.

Малкин трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Он делит лидерство по этому показателю среди россиян с Сергеем Федоровым и Игорем Ларионовым.