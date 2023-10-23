Малкин раскритиковал игру «Питтсбурга» в матче с «Сент-Луисом»
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин остался недоволен игрой команды против «Сент-Луиса» (2:4) в матче НХЛ.
«Следующими в нашем расписании будут хорошие команды. Нам лучше начать играть лучше. Играть умнее. Играть жестче. Время перегруппироваться. Мы совершаем одни и те же ошибки снова и снова. Мы играем слишком рискованно. Эта игра была просто плохой. Я расстроен», — цитирует игрока The Athletic.
В 5 играх сезона у команды 3 поражения. 25 октября «Питтсбург» сыграет против «Далласа», 27 октября — с «Колорадо».
После этого матча «Питтсбург» с 4 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Сент-Луис» с 5 очками — на восьмой строчке «Запада».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Филадельфия
|5
|3
|2
|7
|2
|Коламбус
|5
|3
|2
|6
|3
|Рейнджерс
|5
|3
|2
|6
|4
|Каролина
|6
|3
|3
|6
|5
|Нью-Джерси
|4
|2
|2
|5
|6
|Айлендерс
|4
|2
|2
|5
|7
|Питтсбург
|5
|2
|3
|4
|8
|Вашингтон
|4
|1
|3
|3
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|5
|5
|0
|10
|2
|Детройт
|6
|5
|1
|10
|3
|Оттава
|5
|3
|2
|6
|4
|Торонто
|5
|3
|2
|6
|5
|Тампа-Бэй
|6
|2
|4
|6
|6
|Монреаль
|4
|2
|2
|5
|7
|Флорида
|5
|2
|3
|4
|8
|Баффало
|5
|2
|3
|4
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|5
|5
|0
|10
|2
|Даллас
|4
|3
|1
|7
|3
|Аризона
|5
|3
|2
|6
|4
|Нэшвилл
|6
|3
|3
|6
|5
|Сент-Луис
|4
|2
|2
|5
|6
|Миннесота
|5
|2
|3
|5
|7
|Виннипег
|5
|2
|3
|4
|8
|Чикаго
|6
|2
|4
|4
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|6
|6
|0
|12
|2
|Ванкувер
|5
|3
|2
|6
|3
|Лос-Анджелес
|5
|2
|3
|5
|4
|Калгари
|6
|2
|4
|5
|5
|Эдмонтон
|5
|1
|4
|3
|6
|Сиэтл
|6
|1
|5
|3
|7
|Анахайм
|5
|1
|4
|2
|8
|Сан-Хосе
|5
|0
|5
|1
|23.10
|00:00
|
Детройт – Калгари
|6 : 2
|23.10
|03:30
|
Анахайм – Бостон
|1 : 3
|И
|О
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|6
|12
|
|
Дилан Ларкин
Детройт
|6
|11
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|4
|10
|И
|Г
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|6
|8
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|6
|6
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|5
|6
|И
|КН
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|2
|0.70
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|3
|1.00
|
|
Джеймс Раймер
Детройт
|2
|1.00