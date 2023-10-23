Малкин раскритиковал игру «Питтсбурга» в матче с «Сент-Луисом»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин остался недоволен игрой команды против «Сент-Луиса» (2:4) в матче НХЛ.

«Следующими в нашем расписании будут хорошие команды. Нам лучше начать играть лучше. Играть умнее. Играть жестче. Время перегруппироваться. Мы совершаем одни и те же ошибки снова и снова. Мы играем слишком рискованно. Эта игра была просто плохой. Я расстроен», — цитирует игрока The Athletic.

В 5 играх сезона у команды 3 поражения. 25 октября «Питтсбург» сыграет против «Далласа», 27 октября — с «Колорадо».

После этого матча «Питтсбург» с 4 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Сент-Луис» с 5 очками — на восьмой строчке «Запада».