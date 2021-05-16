Малкин пропустит первый матч плей-офф с «Айлендерс»
19:08
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустит первый матч серии против «Айлендерс» в рамках первого раунда плей-офф НХЛ, сообщает Sportsnet.
34-летний россиянин не появился на предматчевой разминке и не сможет принять участия в матче.
Малкин получил повреждение колена в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (1:0), россиянин не смог доиграть встречу до конца.
Матч «Питтсбург» — «Айлендерс» состоится сегодня, 16 мая. Начало встречи — в 19.10 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.sportsnet.ca/nhl/article/penguins-evgeni-malkin-not-lineup-game-1-vs-islanders/
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