Малкин пропустит первый матч плей-офф с «Айлендерс»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустит первый матч серии против «Айлендерс» в рамках первого раунда плей-офф НХЛ, сообщает Sportsnet.

34-летний россиянин не появился на предматчевой разминке и не сможет принять участия в матче.

Малкин получил повреждение колена в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (1:0), россиянин не смог доиграть встречу до конца.

Матч «Питтсбург» — «Айлендерс» состоится сегодня, 16 мая. Начало встречи — в 19.10 (мск).