Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Малкин пропустит первый матч плей-офф с «Айлендерс»

19:08
Теги:

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустит первый матч серии против «Айлендерс» в рамках первого раунда плей-офф НХЛ, сообщает Sportsnet.

34-летний россиянин не появился на предматчевой разминке и не сможет принять участия в матче.

Малкин получил повреждение колена в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (1:0), россиянин не смог доиграть встречу до конца.

Матч «Питтсбург» — «Айлендерс» состоится сегодня, 16 мая. Начало встречи — в 19.10 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.sportsnet.ca/nhl/article/penguins-evgeni-malkin-not-lineup-game-1-vs-islanders/

Читайте также

Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер, бой за титул чемпиона UFC в легком весе: смотреть трансляцию
Первые признаки онкологического заболевания
Трибуна синагоги обрушилась в израильском Гиват-Зееве
Трибуна синагоги обрушилась в израильском городе Гиват-Зеев

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей