Малкин пропустил матч против «Коламбуса»

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не сыграет против «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщил в соцсети X комментатор Джош Гетцофф.

38-летний россиянин пропустит свою первую игру в сезоне. Он принял участие в утренней раскатке, поэтому его отсутствие в заявке на матч стало сюрпризом.

В этом сезоне Малкин сыграл в 41 матче и набрал 32 (8+24) очка.