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Малкин прокомментировал поражение «Питтсбурга» в матче с «Айлендерс»

06:37
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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (0:2).

«Мы играли с ними вчера вечером, мы знаем, что это отличная команда, с которой можно играть. Они усердно играют в защите, но наверняка это не было нашей игрой. Это был действительно медленный старт», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

После этого матча «Айлендерс» с 26 очками занимает третье место в Восточном дивизионе, «Питтсбург» с 23 очками — на пятой строчке.

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