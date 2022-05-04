Малкин: «Что делает Шестеркина особенным? Понятия не имею»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился впечатлениями от игры российского вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ.

«Что делает Шестеркина особенным? Я сам не вратарь и не тренер вратарей, поэтому понятия не имею, — отметил Малкин на пресс-конференции после игры. — Но могу сказать, что он — невероятный. Он быстрый, хорошо читает игру. Я думаю, что Шестеркин выиграет «Везина Трофи». Мы знаем, что встреча с ним — большой вызов для нападающих: для меня, для Сида. Это не так просто, но я верю в себя и свою команду».

Напомним, «Питтсбург» одержал над «Рейнджерс» победу в овертайме со счетом 4:3.

Малкин отметился одной голевой передачей, а также стал автором победного гола на 106-й минуте встречи, после чего был признан первой звездой матча. Шестеркин отразил 79 из 82 бросков по воротам. Его признали второй звездой встречи.