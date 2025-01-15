Малкин прокомментировал домашнее поражение от «Сиэтла» в НХЛ

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал домашнее поражение от «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:4).

«Мы видим турнирную таблицу. Думаю, мы понимаем, что можем не попасть в плей-офф. И половина сезона уже позади. Да, мы все понимаем.

Если мы хотим играть в плей-офф, нам нужно играть намного лучше в каждой зоне, в каждый момент, в каждой детали. Я думаю, все здесь играют уже давно. Я думаю, все понимают, что происходит. У нас хорошая организация. У нас великая история.

И последние два года мы не попадали в плей-офф. Мне не нравится снова пропускать игры. Это недостаточно хорошо. Надеюсь, сегодня вечером и завтра мы посмотрим в зеркало и начем играть лучше», — сказал Малкин пресс-службе НХЛ.

38-летний Малкин в текущем сезоне НХЛ провел 42 игры, в его активе 33 (8+25) очков.

«Питтсбург» с 44 очками в 46 матчах занимает 13-е место в Восточной конференции. «Сиэтл» идет на 13-й строчке в Западной конференции — 41 очко в 45 играх.