Малкин признан второй звездой матча с «Нью-Джерси»

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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (2:5).

36-летний россиянин оформил дубль. Первой звездой признан форвард «Дэвилз» Нико Хишир, набравший 4 (2+2) очка. Третья звезда — Доусон Мерсер, у которого 2 (1+1).

В текущем сезоне Малкин провел 55 матчей, в которых набрал 56 (21+35) очков.