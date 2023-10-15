Малкин признан второй звездой матча с «Калгари»

Читать «СЭ» в

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (5:2).

37-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка. Первой звездой признан форвард Брайан Раст, оформивший дубль. Третья звезда — вратарь Алекс Неделькович, отразивший 34 броска.

В текущем сезоне Малкин провел три матча и набрал 6 (2+4) очков.