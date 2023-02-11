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Сегодня, 08:51

Малкин признан второй звездой матча с «Анахаймом»

Мария Гусева
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Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (6:3).

В этой встрече он отметился двумя голевыми передачами и достиг отметки в 1200 очков за карьеру.

Первой звездой встречи стал канадский защитник Пьер-Оливье Жозеф. На счету 23-летнего хоккеиста два гола и одна голевая передача.

Замкнул тройку лучших американский форвард Брайан Раст, который набрал 2 (1+1) очка.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Питтсбург Пингвинз
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«Питтсбург» на выезде обыграл «Анахайм». Малкин набрал 2 очка

Малкин — 2-й среди россиян и 4-й действующий игрок с 1200 очками в НХЛ
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 51 34 17 76
2 Нью-Джерси 51 34 17 72
3 Рейнджерс 52 30 22 68
4 Питтсбург 51 26 25 61
5 Вашингтон 53 27 26 60
6 Айлендерс 55 27 28 59
7 Филадельфия 53 22 31 53
8 Коламбус 52 15 37 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 51 39 12 83
2 Торонто 53 32 21 72
3 Тампа-Бэй 51 33 18 68
4 Флорида 54 26 28 58
5 Баффало 50 26 24 56
6 Детройт 50 22 28 52
7 Оттава 50 24 26 51
8 Монреаль 51 20 31 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 53 30 23 70
2 Виннипег 52 32 20 65
3 Колорадо 50 27 23 58
4 Миннесота 51 27 24 58
5 Нэшвилл 49 24 25 54
6 Сент-Луис 51 23 28 49
7 Аризона 52 17 35 41
8 Чикаго 50 16 34 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 53 31 22 66
2 Эдмонтон 52 29 23 63
3 Сиэтл 52 29 23 63
4 Лос-Анджелес 53 28 25 63
5 Калгари 52 24 28 58
6 Ванкувер 52 21 31 46
7 Сан-Хосе 53 16 37 43
8 Анахайм 53 17 36 40
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17.02
11.02 03:00
Коламбус – Торонто
 0 : 3
11.02 03:00
Рейнджерс – Сиэтл
 6 : 3
11.02 04:30
Чикаго – Аризона
 4 : 3 ОТ
11.02 06:00
Анахайм – Питтсбург
 3 : 6
11.02 20:00
Детройт – Ванкувер
 - : -
11.02 20:30
Баффало – Калгари
 - : -
11.02 20:30
Монреаль – Айлендерс
- : -
11.02 20:30
Оттава – Эдмонтон
 - : -
11.02 20:30
Филадельфия – Нэшвилл
 - : -
11.02 21:00
Даллас – Тампа-Бэй
 - : -
11.02 23:30
Бостон – Вашингтон
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 52 94
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 50 76
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 51 76
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 52 41
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 51 38
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 50 35
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 33 1.90
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 40 2.22
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 21 2.26
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