Малкин признан второй звездой матча с «Анахаймом»

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (6:3).

В этой встрече он отметился двумя голевыми передачами и достиг отметки в 1200 очков за карьеру.

Первой звездой встречи стал канадский защитник Пьер-Оливье Жозеф. На счету 23-летнего хоккеиста два гола и одна голевая передача.

Замкнул тройку лучших американский форвард Брайан Раст, который набрал 2 (1+1) очка.