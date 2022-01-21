Малкин признан третьей звездой матча с «Оттавой»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (6:4).

В игре против «Сенаторз» россиянин отличился заброшенной шайбой.

Первой звездой встречи стал защитник «Питтсбурга» Майк Мэтисон, на счету которого дубль и результативная передача. Второй звездой признан нападающий «Оттавы» Джош Норрис, который забросил 2 шайбы.