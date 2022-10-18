Малкин признан третьей звездой матча против «Монреаля»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (2:3 ОТ).

36-летний россиянин оформил дубль в этой встрече. Первой звездой признан форвард «Канадиенс» Кирби Дак, забивший победный гол. Вторая звезда — защитник «Канадиенс» Кайден Гуле, у которого два ассиста.

В текущем сезоне Малкин провел 3 матча, в которых набрал 4 (3+1) очка.