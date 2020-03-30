Малкин признан победителем в номинации «Камбэк сезона» среди игроков «Питтсбурга»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин был признан НХЛ победителем в номинации «Камбэк сезона» среди игроков своей команды, сообщается на официальном сайте лиги.

Во втором матче сезона Малкин получил травму, после чего пропустил 11 матчей. А после возвращения 33-летний Малкин набрал 73 (24+49) очка в 53 играх.

Всего в сезоне-2019/20 Малкин набрал в 55 матчах НХЛ 74 (25+49) очка. В настоящий момент матчи НХЛ приостановлены из-за пандемии коронавируса.