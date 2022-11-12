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12 ноября, 05:59

Малкин признан первой звездой матча «Торонто» — «Питтсбург»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала тройку лучших игроков матча регулярного чемпионата «Торонто» — «Питтсбург» (2:4).

Первой звездой встречи признан российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин. На его счету в этой встрече гол и голевая передача.

Второй звездой стал форвард «Пингвинз» Джейсон Зукер, который забросил победную шайбу. Замкнул тройку нападающий «Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер, записавший на свой счет один гол.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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2 Каролина 14 9 5 19
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4 Рейнджерс 15 7 8 17
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6 Вашингтон 16 7 9 16
7 Питтсбург 14 6 8 14
8 Коламбус 13 4 9 8
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 14 12 2 24
2 Флорида 14 8 6 17
3 Детройт 14 7 7 17
4 Торонто 15 7 8 17
5 Тампа-Бэй 14 7 7 15
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3 Колорадо 12 7 5 15
4 Миннесота 14 7 7 15
5 Аризона 13 6 7 13
6 Чикаго 13 5 8 13
7 Нэшвилл 14 5 9 11
8 Сент-Луис 12 4 8 8
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 15 13 2 26
2 Лос-Анджелес 16 9 7 19
3 Сиэтл 15 8 7 18
4 Эдмонтон 15 8 7 16
5 Калгари 13 5 8 12
6 Ванкувер 14 4 10 11
7 Сан-Хосе 16 4 12 11
8 Анахайм 14 4 10 9
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13.11 00:00
Флорида – Эдмонтон
 - : -
13.11 03:00
Баффало – Бостон
 - : -
13.11 03:00
Монреаль – Питтсбург
 - : -
13.11 03:00
Нью-Джерси – Аризона
 - : -
13.11 03:00
Торонто – Ванкувер
 - : -
13.11 03:30
Айлендерс – Коламбус
 - : -
13.11 04:00
Нэшвилл – Рейнджерс
- : -
13.11 05:00
Колорадо – Каролина
 - : -
13.11 06:00
Анахайм – Чикаго
 - : -
13.11 06:00
Вегас – Сент-Луис
 - : -
13.11 06:00
Калгари – Виннипег
 - : -
13.11 06:30
Лос-Анджелес – Детройт
 - : -
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Эрик Карлссон

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Бо Хорват

Ванкувер

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Даллас

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