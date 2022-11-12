Малкин признан первой звездой матча «Торонто» — «Питтсбург»

Пресс-служба НХЛ назвала тройку лучших игроков матча регулярного чемпионата «Торонто» — «Питтсбург» (2:4).

Первой звездой встречи признан российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин. На его счету в этой встрече гол и голевая передача.

Второй звездой стал форвард «Пингвинз» Джейсон Зукер, который забросил победную шайбу. Замкнул тройку нападающий «Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер, записавший на свой счет один гол.