Малкин признан первой звездой матча «Тампа» — «Питтсбург»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» — «Питтсбург» (1:5). Все трое выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи признан российский нападающий Евгений Малкин. Он отметился голом и двумя голевыми передачами.

Второй звездой стал форвард Джейк Гюнтцель. Он забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу.

Замкнул тройку нападающий Дэнтон Хейнен, который набрал 2 (1+1) очка.