Малкин признан первой звездой матча с «Тампой»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (7:3).

36-летний россиянин отметился голом и результативной передачей. Второй звездой признан защитник Брайан Думулин, забросивший первую шайбу в сезоне. Третья звезда — форвард Тедди Блюгерс, набравший 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне Малкин провел 59 матчей в НХЛ, в которых набрал 62 (23+49) очка.