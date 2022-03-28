Малкин признан первой звездой матча с «Детройтом»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (11:2).

35-летний россиянин набрал 4 (3+1) очка. Второй звездой признан Тедди Блюгерс, у которого 3 (1+2) очка. Третья звезда — Рикард Ракелль с 3 (1+2) очками.

В текущем сезоне Малкин провел 30 матчей, в которых набрал 32 (16+16) очка.